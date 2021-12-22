Бензины в рознице подорожают на 20 коп/л.

Сегодня, 22 декабря, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Средняя стоимость бензина установлена в размере 25,97 грн/л. Средняя стоимость дизтоплива установлена на уровне 23,16 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 30,16 грн/л.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до пятого числа каждого месяца.