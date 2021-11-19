По словам Куюна, 20% бензина в стране производится нелегально.

Каждый пятый литр бензина в Украине сегодня произведен на нелегальных НПЗ.

Об этом заявил аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн в эфире "Громадського радио".

Он назвал позитивным сигналом восстановление контроля государства над качеством топлива, отметив, что этого не было на протяжении 10 лет.

"Хороший сигнал, но пока объемы и методы, которыми проводится этот контроль вызывают где-то разочарование, а где-то удивление. Каждый пятый литр бензина в Украине имеет не заводское происхождение, то есть он произведен на мини-НПЗ который работает нелегально и не может выпускать нефтепродукты, которые бы удовлетворили технический регламент, или это откровенный суррогат и страшно на него смотреть", – говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор компании "Прайм" Дмитрий Леушкин прогнозировал, что по пессимистическому сценарию стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до 100 долларов за баррель с нынешних 80 долларов. В таком случае, стоимость бензина в Украине поднимется с нынешних 32 гривень до 45 гривень за литр.

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Автор: Юрий Годован