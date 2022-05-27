У правительства пока нет точного понимания, будут ли компенсироваться высокие тарифы для населения.

Цена на газ для населения в Украине зимой будет зависеть от мировых цен, по которым будет закуплено голубое топливо.

Об этом сказал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире телемарафона.

"Не хотелось бы прогнозировать какое-то подорожание. Пока оснований для этого нет. Но подорожание будет зависеть от цены на рынке газа общем, европейском. У нас соответственно должна автоматически корректироваться цена, поскольку мы давно привязаны к европейскому рынку", - сказал он.

Камельчук отметил, что Кабинет министров намерен максимально долго сохранять тарифы стабильными, однако сможет ли Украина покрывать высокие тарифы для населения, пока неизвестно.

По его словам, если не будет форс-мажоров, связанных с ракетными обстрелами, то Украина сможет обеспечить себя запасами газа.

"Если что, то мы будем просить помощь из LNG-терминалов, которые находятся в Литве, Польше и Болгарии", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что у Украины есть огромный потенциал экспорта электроэнергии.

"Украина ежемесячно может получать 300 миллионов евро от экспорта электроэнергии, что может заместить доходы от транзита российского газа на случай его прекращения", - пояснил он.

Война и новые тарифы:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы до конца войны.

24 мая 2022 года появилась информация о том, что пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

26 мая появилась информация о том, что "Нафтогаз" планирует поднять цену газа в 3 раза.

27 мая в "Нафтогазе" прокомментировали возможное повышение цен на отопление в три раза.

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