В "Укрэнерго" заявили, что энергетическую битву мы еще не выиграли.

Угроза ракетных атак со стороны России остается. И под угрозой могут быть снова энергообъекты. После последнего массированного обстрела 9 марта ситуацию в энергосистеме стабилизировали, сообщили энергетики.

Поэтому руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил на вопрос, что будет с энергосистемой дальше и стоит ли украинцам уже продавать аккумуляторы и генераторы, которыми они запаслись.

"Энергетики всегда готовятся к худшему. Мы не прогнозируем таких серьезных проблем с энергоснабжением, как было зимой. Вместе с тем, это все может понадобиться все равно, потому что мы еще войну не выиграли, энергетическую битву мы еще до конца не выиграли", — заявил он.

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Ведь враг имеет возможность выпускать более 80 ракет, в том числе и на украинские энергообъекты, отметил Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" призвал украинцев и дальше экономить электроэнергию. Освещение улиц энергоэффективными лампами он назвал нормальным шагом, ведь это - вопрос безопасности.

Как украинцы жили в условиях отключений света

В конце ноября Украина пережила блэкаут из-за атаки РФ по объектам критической инфраструктуры. Тогда были развернуты "пункты несокрушимости", где можно было согреться и зарядить телефон.

Бизнесу во время отключений света пришлось покупать генераторы. В сети наделал шума пост предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского, которого суд оштрафовал на 17 тысяч гривень за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.

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