Украинские ученые осудили отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ относительно вторжения российских войск в Украину.

Украина выходит из состава членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Как сообщили в отделе прессы и информации Министерства образования и науки, сегодня правительство приняло постановление "О выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований".

"Украинскими учеными осуждены отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ относительно трагических событий в нашей стране, вызванных вооруженным вторжением войск Российской Федерации на территорию Украины 24 февраля 2022 года, и принято решение о приостановлении сотрудничества с ОИЯИ", - говорится в сообщении.

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Объединенный институт ядерных исследований:

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация, расположенная в городе Дубна Московской области РФ.

Ее учредителями являются 18 государств-членов. Основными направлениями теоретических и экспериментальных исследований в ОИЯИ являются ядерная физика, физика элементарных частиц и исследования конденсированного состояния вещества.

8 марта 2022 года Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) принял решение, что не будет участвовать в новых программах сотрудничества с Россией и ее учреждениями.

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