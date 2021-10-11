По словам министра энергетики, при этом остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.

Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума "Украина ENTSO-E" сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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"Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой",- сказал он.

По его словам, при этом остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.

Глава госкомпании - оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что результаты предварительного отчета работы украинской энергосистемы в соответствии с европейской энергосистемой показали оптимистический сценарий. В частности, украинские сети не потребуют масштабного сетевого строительства, а также вложения крупных финансовых средств для налаживания синхронной работы с Европой.

Синхронизация с энергосетью ENTSO-E:

Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

По данным оператора объединенной энергосистемы Украины - госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 операторов в 36 странах Европы.

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря интеграции объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-Е существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что в 2023 году Украина полностью соединит свою энергосистему с европейской.

Автор: Анна Бредихина