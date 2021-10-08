По словам Галущенко, это будет способствовать нашей энергетической независимости и формированию современного рынка электроэнергии в Украине.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что в 2023 году Украина полностью соединит свою энергосистему с европейской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"До конца 2022 года мы должны выйти в параллельную работу объединенной системы, а в 2023 году на полноценную работу украинской энергосистемы синхронно с европейской. Это будет способствовать нашей энергетической независимости и формированию современного рынка электроэнергии в Украине", - сказал он.

По его словам, этой зимой система должна пройти первый тест работы в изолированном режиме, что важно для окончательной синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Расширение ENTSO-E:

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря интеграции объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-Е существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

Автор: Анна Бредихина