Активно наращиваются запасы на складах энергетических предприятий Украины.

Несмотря на войну, объемы добычи угля на государственных шахтах с начала года выросли на 24%. Этот вопрос очень важен в контексте подготовки к новому отопительному сезону.

В Министерстве энергетики сообщили, что в марте 2022 года на государственных угледобывающих предприятиях добыли 173 тыс т и эта цифра в течение длительного времени снижалась. Однако в январе этого года добыча составила 178 тыс т, а в феврале она выросла до 197 тыс т. В марте цифра составила уже 221 тыс т, что на 24% превышает показатели января.

Также имеет место рост среднесуточных показателей добычи: если в сентябре в среднем за сутки добывали 4,1 тыс т угля, то в марте этот показатель вырос до 7,1 тыс т.

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Рост добычи угля на государственных шахтах ведет к увеличению его запасов на складах энергетических предприятий. По состоянию на конец прошлого месяца на складах ТЭЦ и ТЭС накопили почти 1 млн 208 тыс т угля: это на 508 тыс т больше, чем предусматривал первоначальный план.

Это важно в контексте подготовки к следующему отопительному сезону, который уже начали на некоторых электростанциях.

Россия продает уголь с оккупированных территорий - последние новости

В прошлом году сообщалось, что россияне поставляют в Турцию уголь с временно оккупированного Донбасса. Всего с февраля по июль прошлого года более 160 тыс т угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей прибыло в Турцию. Его стоимость составила не менее 14,3 млн долл.

Турция выступала крупнейшим пунктом экспорта угля с аннексированных территорий: на нее приходилось 95% поставок за указанный период.

Также сообщалось, что Россия продолжает активно поставлять уголь в Польшу, хотя последняя призвала к бойкоту природных ресурсов из РФ.

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