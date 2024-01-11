На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики выдают льготное топливо при наличии российского паспорта.

Российские оккупанты придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта.

"Таким образом, украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть. Сейчас на ТОТ минусовая температура, а значительное количество сел без электроэнергии из-за неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона. Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", - отмечают в ЦНС.

Там призывают граждан сообщать о расположении и передвижении вражеской армии, "и Силы обороны вернут в регион тепло и мир".

Предоставление гражданства РФ украинцам - последние новости

В начале января президент России Владимир Путин объявил массовую раздачу паспортов РФ. Он подписал два указа, которыми упрощается прием в российское гражданство некоторым категориям украинцев, а также иностранцам, подписавшим контракт с Минобороны страны-террориста.

Также появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на указ Путина относительно присвоения гражданства РФ украинским детям. Там утверждают, что такие ничтожные действия нарушают нормы международного гуманитарного права и не создают никаких правовых последствий.

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