Турция была крупнейшим пунктом экспорта угля из аннексированных регионов, на которую приходилось 95% поставок.

В этом году в Турцию был экспортирован уголь добытый в оккупированных Россией районах Украины, стоимостью не менее $14,3 млн.

Как сообщает агентство Reuters, согласно обработанным данным с российской таможни, с февраля по июль 2023 года около 160 400 тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей прибыло в Турцию.

Отмечается, что три компании, указанные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что они отправляли уголь из двух украинских регионов в Турцию в течение этого периода.

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Анализ Reuters показал, что Турция была крупнейшим пунктом экспорта угля из аннексированных регионов, на которую приходилось 95% поставок за этот период.

Турция на двух стульях

С тех пор, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года, Турция поддерживает усилия Киева в борьбе с оккупантами. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что признает территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в заключении зернового соглашения, которое позволило экспорт украинского зерна через Черное море.

Однако, в отличие от США и Евросоюза, Турция не ограничивала торговлю с Россией или оккупированными РФ районами Украины. Вашингтон предостерег компании не помогать РФ вести войну против Украины и не обходить санкции.

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