Согласно документам, импорт поступает из стран, отличных от России, "чаще всего из Казахстана".

Российский уголь продолжает поступать в Польшу, несмотря на то, что она была одной из первых стран, призвавших к бойкоту российских природных ресурсов. Об этом пишет Euractiv ссылаясь на польского сенатора от оппозиционно-центристской партии "Гражданская платформа" Кшиштофа Брейза.

"У меня есть список из нескольких десятков судов, которые за последние девять месяцев доставили в Польшу 900 тысяч тонн российского угля", - отметил Брейза.

Небольшие суда, а не сухогрузы, часто перевозят от 2000 до 3000 тонн угля за раз. Согласно документам, импорт поступает из стран, отличных от России, "чаще всего из Казахстана".

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Экипаж судна "Роузбург", пришедшего в польский Щецин в начале этой недели, прибыл из российского Выборга. Весь экипаж, в том числе капитан, были русскими, подчеркнул Брейза. Он сообщил, что получил подтверждение того, что судно перевозило уголь. "Офицер сказал мне, что он был всего лишь пешкой", - добавил сенатор.

Брейза признался, что не может узнать, что случилось с российским углем. "Даже таможенные органы этого не знают", - сказал он.

Сенатор также потребовал объяснений от премьер-министра Матеуша Моравецкого, лидера правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского и органов власти.

Однако Национальная налоговая служба страны (KAS) отклонила сообщения Брейзы.

"Уголь из России находится под санкциями и в Польшу не ввозится. KAS обеспечивает соблюдение всех санкций, введенных в отношении России в связи с войной на Украине", - говорится в сообщении.

Российский уголь - бойкот кровавых энергоресурсов

В то время как российский уголь раньше был важной частью энергетического баланса страны, правительство Польши стало стойким сторонником экономических санкций против Кремля, включая полное эмбарго на российский уголь, с тех пор, как началась война России против Украины.

Евросоюз решил прекратить закупки угля из России весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения. Угольное эмбарго вошло в 5-й пакет санкций, опубликованный 8 апреля.

Угольное эмбарго предусматривало запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России с августа прошлого года. Это привело к тому, что уже 25 августа морские поставки российского угля были фактически остановлены.

Однако позже Европейская комиссия разрешила предоставлять услуги, необходимых для транспортировки российского угля за пределы ЕС. Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российский уголь, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны, в частности в Азию. После этого по состоянию на начало декабря российский экспорт угля морским транспортом вернулся к историческому максимуму.

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