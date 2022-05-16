Министерство инфраструктуры уже договорилось с Польшей о безразрешительном движении перевозчиков горючего.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обсудил с Поверенным в делах США Кристиной Квин и представителями посольства США в Украине пути решения топливного кризиса, возникшего в результате обстрелов россией энергетической и транспортной инфраструктуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр акцентировал внимание на том, что Министерство инфраструктуры уже договорилось с Польшей о безразрешительном движении перевозчиков горючего, а также в сотрудничестве с США готово в дальнейшем работать над повышением эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции уже создает продовольственный кризис.

"В этом контексте особое внимание уделено деблокады портов в Одесском регионе и привлечению ООН к системному решению этой проблемы", - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь о продолжении и ужесточении санкционной политики в отношении России.

Напомним, по словам министра Кубракова, до конца мая Еврокомиссия может ратифицировать решение о либерализации рынка автомобильных перевозок, что для украинских автоперевозчиков будет означать снятие всех ограничений.