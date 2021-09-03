Обеспечить загруженность "трубы" Украине помогут прямые контракты с энергокомпаниями из ЕС.

Украина не исключает, что контракт на транзит газа с российским "Газпромом" будет продлен еще на 10 лет.

Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, сообщает ТСН.ua.

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Витренко также отметил, что обеспечить загруженность "трубы" Украине помогут прямые контракты с энергокомпаниями из ЕС.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы", - сказал Витренко.

По его словам, такие контракты гарантируют транзит газа через Украину, потому что в случае нарушения договоренностей Киев сможет обратиться в европейские суды. В случае с "Газпромом" у Украины такой возможности нет.

Транзитный контракт с "Газпромом": что необходимо знать

Транзитный контракт с Россией был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает, что РФ обязана прокачать через ГТС Украины:

65 млрд кубометров газа в 2020 году;

по 40 млрд кубометров в год в 2021-2024 годах.

Контракт останется в силе до 2024 года. Если он будет продлен на 10 лет, украинская ГТС продолжит поставлять российский газ в Европу до 2034 года.

Автор: Елена Коваленко