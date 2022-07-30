Рада приняла три закона, которые делают возможным прохождение зимнего периода с возмещением разницы в тарифах.

Отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября с учетом погодных условий.

Об этом на брифинге в Виннице сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, на уровне правительства было принято решение не повышать тарифы на тепло. Этой зимой газ для населения будет стоить 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная Рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - добавил министр.

Чернышев подчеркнул, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - подытожил он.

Напомним, по решению правительства к отопительному сезону Украина должна закачать в газовые хранилища примерно 19 млрд куб. м газа. Ранее стало известно, сколько газа уже накопила Украина.

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