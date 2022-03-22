Российские войска ведут себя осторожно в отношении транзитной газовой инфраструктуры / ua.depositphotos.com
Украина намерена продолжать транзит российского природного газа, пока это "будет технически возможно".
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Bloomberg.
"Принято решение, что пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", — отметил он.
Витренко добавил, что российские войска ведут себя осторожно в отношении транзитной газовой инфраструктуры.
По мнению Витренко, деньги за транзит необходимо накапливать на счетах, доступ к которым будет открыт только после вывода российских войск из Украины.
Россия платит за транзит в долларах.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.