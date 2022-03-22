По мнению Витренко, деньги за транзит необходимо накапливать на счетах, доступ к которым будет открыт только после вывода российских войск из Украины.

Украина намерена продолжать транзит российского природного газа, пока это "будет технически возможно".

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Bloomberg.

"Принято решение, что пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", — отметил он.

Витренко добавил, что российские войска ведут себя осторожно в отношении транзитной газовой инфраструктуры.

По мнению Витренко, деньги за транзит необходимо накапливать на счетах, доступ к которым будет открыт только после вывода российских войск из Украины.

Россия платит за транзит в долларах.

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