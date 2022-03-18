Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уверяет, что запасов газа в Украине более чем достаточно для удовлетворения потребностей населения.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
"У нас сейчас в подземках почти 9,5 млрд. куб. метров газа. Этого предостаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев в газе, в тепле", - сказал он.
По его словам, пока нет проблем по обеспечению населения газом, проблемы есть только с инфраструктурой, которую намеренно разрушают оккупанты.
Как сообщал УНИАН, 12 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Укргазвыдобування" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые расположены на линии столкновения, и там, где проходят боевые действия.
Кроме того, продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.
Запасы газа в настоящее время на уровне около 9,5 млрд. кубометров.