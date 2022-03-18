В настоящее время в хранилищах почти 9,5 млрд куб. метров газа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уверяет, что запасов газа в Украине более чем достаточно для удовлетворения потребностей населения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"У нас сейчас в подземках почти 9,5 млрд. куб. метров газа. Этого предостаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев в газе, в тепле", - сказал он.

По его словам, пока нет проблем по обеспечению населения газом, проблемы есть только с инфраструктурой, которую намеренно разрушают оккупанты.

Как сообщал УНИАН, 12 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Укргазвыдобування" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые расположены на линии столкновения, и там, где проходят боевые действия.

Кроме того, продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.

Запасы газа в настоящее время на уровне около 9,5 млрд. кубометров.