Сейчас отключать электроэнергию потребителям не планируют.

Ситуация с электроснабжением в Украине сильно зависит от обстрелов. В случае масштабных атак, в результате которых будут повреждены крупные энергообъекты, есть риски возникновения новых блэкаутов.

Об этом заявил в интервью "Голоса Америки" председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что если говорить о сценариях без обстрелов, есть понимание, "каким образом покрывать потребление зимой". Однако Украина не обойдется без импорта электроэнергии из Европы, поскольку электростанциям нужна подстраховка и поддержка.

Он заверил, что сейчас в Украине не планируют отключений "ни на ближайшие недели, ни вообще", потому что нет обстрелов.

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"С импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти. Я считаю, что вероятность общенационального блэкаута чисто условна, потому что мы, в частности, научились противодействовать и таким угрозам в новом сезоне", – подчеркнул Кудрицкий.

В то же время он отметил, что для того, чтобы зима была пройдена легче, чем в прошлом году, надо максимально концентрировать усилия как со стороны энергетиков, так и со стороны потребителей, и украинских Сил обороны.

"Предприятия могут позаботиться о себе, обеспечив производство автономными источниками питания. Объекты критической инфраструктуры, такие как котельные, больницы, также должны быть оборудованы генераторами. Домохозяйства также могут на бытовом уровне подготовиться к каким-то сложным сценариям, если будут атаки. Все уже знают, как это делается, что надо делать. Желательно утеплить дом. Желательно, если есть генератор или экофло, или какое-то такое устройство, еще раз проверить его работоспособность, проверить, что он работает. Запасы воды – то есть такие простые бытовые вещи. И обязательно проверить адрес ближайшего пункта несокрушимости", – рекомендовал Кудрицкий.

Угроза отключений электроэнергии в Украине

Вследствие существенных повреждений энергообъектов в Украине прошлой зимой были блэкауты, в регионах вводили графики отключения света. Украинские власти и многие эксперты не исключают, что с наступлением холодов российские оккупационные войска повторят прошлогодний сценарий.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что оккупанты готовятся бить по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить страну в блэкаут и холод. Он отметил, что украинские военные прекрасно это осознают. Кроме того, Юсов добавил, что Украина будет отвечать на атаки оккупантов.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что этой зимой оккупантам не удастся погрузить Украину в тотальный блэкаут. По его словам, энергосистема абсолютно готова для прохождения зимы, однако все зависит от того, будут ли массированы атаки со стороны РФ.

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