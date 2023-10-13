Самая критическая ситуация с устойчивостью интернет-сети к длительному обесточиванию - в Киеве.

В Украине средний показатель подключения к сетям на базе технологии пассивной оптической сети Passive optical network (PON), которая является устойчивой к длительному обесточиванию, составляет лишь 37% абонентов.

Как сообщил директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик в интервью Liga.Tech, в Киевской, Ривненской, Тернопольской областях этот показатель составляет около 60%, а в Киеве – 9%, это критическая ситуация. По его словам, это связано с насыщением старыми технологиями в столице, которые не поддерживают технологии пассивной оптической сети PON.

Он также отметил, что Министерство цифровой трансформации активно общается с киевскими операторами с просьбой активнее развивать сети. Некоторые уже планируют обновления и активно принимают заявки на подключение новых сетей. В целом прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.

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Кроме того, в Минцифре советуют каждому гражданину подготовиться к возможным обесточиваниям, чтобы оставаться на связи.

"Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Как нет, найдите ближайшего к вам провайдера, который сделал это, и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями", - добавил Мацик.

Следующим шагом является приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера. Поскольку даже когда оператор предоставляет интернет-доступ, дома вы должны самостоятельно позаботиться об электропитании роутера во время обесточивания.

Зимние блэкауты в Украине - чего ожидать украинцам

В октябре сообщалось, что во время следующей зимы на фоне российских ракетных и беспилотных атак Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии.

10 октября Нацкомиссия государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) после проведения внеплановых проверок пришла к выводу, что операторы мобильной связи в Украине оказались не готовы к длительным блэкаутам. Тогда сообщалось, что по результатам внеплановых проверок было установлено, что ведущие мобильные операторы не способны обеспечить трехдобовую автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам.

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