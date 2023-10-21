Этой зимой оккупанты также проигрывают, отечественная энергосистема абсолютно готова к ее прохождению.

Российским оккупантам этой зимой, как и прошлой, не удастся погрузить Украину в тотальный блэкаут. Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Никаких отключений (электроэнергии – УНИАН) не планируется... Энергосистема абсолютно готова к прохождению зимы. Единственное, что может повлиять на блэкаут или отключение – последствия ударов, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе. Я не могу предсказать, какое будет развитие событий, масштаб влияния этих атак на систему... Мы не знаем, чего ожидать от террористов, будем реагировать по ходу", - сказал он.

"Они хотели этого (длинного блэкаута – УНИАН) прошлой зимой, но проиграли. Я абсолютно уверен, что и этой зимой они проиграют", - добавил министр.

Видео дня

Также Галущенко отметил, что сегодня объекты энергетики уже более защищены системами противовоздушной обороны по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

"Лучшая защита - это системы ПВО. От уровня защищенности системами противовоздушной обороны будет зависеть устойчивость во многих случаях. Если сравнить технических уровень ПВО, который есть, с тем, который был прошлой зимой, то сегодня мы намного сильнее", - сказал он.

Подготовка Украины к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что по состоянию на середину октября украинская энергосистема защищена от ударов россиян лучше, чем в прошлом году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что этой зимой российские оккупанты будут пытаться уничтожить энергосистему. По его словам, власти полностью осознают опасность этого.

Также начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что враг накапливает "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой. Она отметила, что тот факт, что сейчас Россия не использует ракеты морского базирования, может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень-зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: