Убытки, которые были нанесены украинской энергетике, могут составлять миллиарды гривен.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью удара Российской Федерации по Украине 22 марта был тотальный блэкаут государства.

"Атакована тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине. Более того, атакованы магистральные подстанции по всей стране. Непосредственное влияние почувствовали 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 годах мы насчитывали около ста средств поражения одновременно", - сообщил он на брифинге в Харькове, передает "Укринформ".

Он также подчеркнул, что атака повлияла на всю систему. Однако есть и хорошая новость - система осталась стабильной и целостной.

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"Потому что целью этой атаки было как раз не просто попасть в какую-то ТЭЦ или подстанции. Целью был тотальный блэкаут государства. То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом - это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но имели более региональный характер", - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, Харьковщина имеет наибольший масштаб разрушений на объектах генерации и передачи электроэнергии. По приблизительным подсчетам, речь может идти о миллиардах гривен.

"Большие разрушения на объектах генерации и передачи электроэнергии. Соответствующие службы работают 24/7, чтобы разобрать завалы и получить доступ к оборудованию. После этого мы поймем, подлежит ли оборудование ремонту, или надо заказывать новое", - добавил Галущенко.

Атака на энергетические объекты

22 марта состоялся самый массированный с начала полномасштабной войны обстрел украинской энергетической системы. Тогда впервые была атакована Днепровская ГЭС. Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Харькове. В ряде областей были введены стабилизационные отключения электроэнергии.

24 марта глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из-за последних ударов РФ украинская энергосистема понесла убытки на не менее 100 миллионов евро.

25 марта во время брифинга министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия изменила тактику обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы повлиять на экономику Украины.

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