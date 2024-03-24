Энергетикам нужно время на ликвидацию последствий.

В результате последних российских ударов украинская энергосистема понесла убытки на не менее 100 миллионов евро.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что это только высоковольтное оборудование компании. В эфире информационного телемарафона он сказал, что восстановление требует времени, но ситуация остается контролируемой. По его словам, на ликвидацию последствий в Одессе, Хмельницком и Кривом Роге понадобится несколько дней.

Он предупредил, что жителям этих городов стоит экономно потреблять электроэнергию и быть готовыми к возможным ограничениям энергоснабжения. Самой тяжелой остается ситуация в Харькове, он надеется, что ее удастся улучшить за 8-9 дней.

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"Сейчас у нас есть три опции, каким образом можно увеличить подачу электричества потребителям. Мы этими тремя путями идем параллельно. Те единицы оборудования, которые мы сможем заживить, очень облегчат ситуацию для горожан", - добавил он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что инженерная защита объектов как минимум вдвое уменьшила негативные последствия от российских ударов.

Удары по энергетике: последние новости

Как известно, Россия снова вернулась к обстрелам украинской критической инфраструктуры. 22 марта страну обстреляли дронами и ракетами, удары привели к отключениям электроэнергии.

В правительстве сообщили о поражении около 20 подстанций и ДнепроГЭС - по ней Россия выпустила восемь ракет.

В мэрии Харькова сообщили, что после обстрелов в городе уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.

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