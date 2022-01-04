"Оператор ГТС" добавил, что пока "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита.

"Оператор ГТС" в начале января ожидает значительного падения транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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По его словам, 3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м за сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м за сутки. Макогон ожидает, что объемы транспортировки голубого топлива продолжат падать и в дальнейшем.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составят около 50,5 млн куб. м. в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года",- отметил он.

Гендиректор компании "Оператор ГТС" добавил, что пока "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита.

Транзит газа через Украину:

Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале 2022 года снизилась втрое. "Газпром" в 2021 году не использовал мощности украинской ГТС в полном объеме.

В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м. (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдовы). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.

Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м.

По состоянию на утро 4 января 2021 года "Газпром" снизил транзит газа через Украину.