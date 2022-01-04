Российская компания не использовала мощности ГТС Украины в полном объеме.

Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале 2022 года снизилась втрое. "Газпром" в 2021 году не использовал мощности украинской ГТС в полном объеме.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м., при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд. куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд. куб. м. (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдовы). То есть Газпром использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%", - говорится в сообщении.

При этом Макогон отметил, что общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд. м3.

Читайте также"Нафтогаз" объяснил, при каких условиях потребителей будут отключать от газоснабжения"Украина готова транспортировать почти на 100 млрд м3 больше, чем было протранспортировано в 2021 году, что составляет мощность почти двух Северных Потоков", - подчеркнул глава ГТС Украины.

По данным Reuters, прокачкароссийского газа из Украины в Словакию упала втрое. Согласно данным словацкого оператора трубопроводов Eustream, заявка составила 275 827 мегаватт-часов (МВт-ч), а это самый низкий уровень с 24 февраля 2021 года.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

Читайте такжеЦены на газ в Украине достигли почти 90 тысяч гривень15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

Немецкий вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может остановить проект "Северного потока-2" в зависимости от развития ситуации с российской агрессией против Украины.

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