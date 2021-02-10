При этом в январе 2021 года жители столицы не получили так называемую «газовую скидку» в платежках.

Тарифы на тепло и горячую воду для жителей Киева в январе 2021 года не выросли и остались на уровне предыдущего отопительного сезона.

Об этом на брифинге сказал директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

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«Тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения в Киеве остаются неизменными с января 2019 года. Соответственно, начисления происходят по следующим тарифам: за централизованное отопление - 1654,41 грн/Гкал, за горячую воду - 97,89 грн/куб.м», - сказал он.

При этом Лопатин отметил, что в январе текущего года сумма в платежках будет выше за счет отмены Кабинетом министров так называемой «газовой скидки» в этом отопительном сезоне.

«В январе 2020 года сумма оплаты за централизованное отопление была уменьшена за счет удешевления природного газа на 18%. В этом году газ дорожает, и, к сожалению, такая скидка не предусмотрена», - сказал он.

Также он добавил, что в январе жители столицы потребили на 10% больше тепла, чем в декабре 2020 года, за счет снижения средней температуры воздуха на 2 градуса.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и разъяснения на местах по их повышению.

В конце января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.

9 февраля 2021 Шмыгаль сообщил, что правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

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Автор: Анна Нагорная