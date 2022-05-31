Цена газа от "Нафтогаза" для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возрастает в 3,9 раз.

Тарифы на тепло для населения могут вырасти втрое поскольку "Нафтогаз" существенно повысил цены на газ для теплокоммунэнерго.

Об этом заявляет межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго".

Отмечается, что согласно ценам, доведенным ГК "Нафтогаз Трейдинг" до теплоснабжающих предприятий, цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года возрастает в 3,9 раз.

"Поскольку в структуре стоимости 1 Гкал газовая составляющая в среднем составляет 80%, то тариф на теплоэнергию для населения в соответствии вырастет минимум в три раза и составит более 5 тыс. грн/Гкал (без учета изменения других составляющих). Напомним, сегодня средняя стоимость 1 Гкал в Украине составляет 1677,08 грн/Гкал (с НДС)", - говорится в сообщении.

При этом тариф на тепловую энергию для населения будет выше, чем тариф для бюджетных учреждений и религиозных организаций. А тариф на тепло для категории "другие потребители", в частности, и для частных учебных заведений, творческих союзов, учреждений физкультуры и спорта будет выше тарифа для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Чтобы предотвратить эту ситуацию ассоциация обратилась к правительству с предложениями.

В соответствии с первым предложением, цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) остаются на уровне прошлого отопительного сезона, а разница в тарифах из государственного бюджета компенсируется направления НАК "Нафтогаз Украины".

Второе предложение базируется на поэтапности расчета ТКЭ за газ: теплопоставщики платят за стоимость газа по цене 7 583,89 грн/тыс. куб. м голубого топлива до определенного соглашением с газопоставщиком срока, а остальные 21 807,66 грн/тыс. куб. м — после получения компенсации разницы между экономически обоснованными и текущими тарифами на тепловую энергию в срок не более 5 банковских дней.

Третье предложение – введение государственного регулирования цен на природный газ, который поставляет ГК "Нефтегаз Трейдинг" для ТКЭ, и компенсация разницы в цене на газ из государственного бюджета на текущий счет поставщика со специальными обязанностями (ПСО).

"От имени украинских теплопоставщиков мы обратились к премьер-министру Украины с просьбой не допустить остановки предприятий из-за амбициозные желания "Нафтогаза" сверхприбылей за счет необоснованного и расчетно не подтвержденного повышения цены природного газа для ТКЭ", - цитирует пресс-служба президента "Укртеплокоммунэнерго" Арсентия Блащука.

Как сообщал УНИАН, в мае ассоциация сообщила, что пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газопоставщика ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем втрое – до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Вас также могут заинтересовать новости: