Знаток на рынке электроэнергии считает, что повышение тарифов приведет к увеличению долгов среди населения.

В 2024 году власть не будет повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако диапазон цены может составлять 3,5-4 грн. Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

"В этом году цену за киловатт до 6 грн мы точно не увидим. 3,5-4 грн, такой будет диапазон цены. Депутат Нагорняк вспомнил, что в конце сентября было письмо, которое признали в Госдепартаменте США, что есть требование поднять тариф, чтобы он соответствовал рыночной цене", – отметил эксперт.

По его словам, в условиях войны, снижение доходов и безработицы будет неправильным решением повышать тарифы. Это приведет к росту долгов населения.

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"Проблема в том, чтобы в условиях войны, снижения доходов и безработицы, повышать тарифы – это неправильное решение. Оно будет наращивать долги населения", – добавил Корольчук.

Стоит отметить, что сейчас стоимость электроэнергии для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк 29 января заявил, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 грн.

В то же время Кабинет министров отменил мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за того, что увеличились неплатежи. Первые отключения запланированы с 29 января.

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