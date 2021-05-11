По мнению министра, цена электричества должна быть от 2,60 до 4 грн за кВт-ч в зависимости от региона Украины.

Рыночная цена электроэнергии для населения в два раза выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

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По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК «Укрэнерго», тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.

Бойко отметил, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего и отличаться в зависимости от региона Украины.

«Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)», - написал он.

Замминистра подчеркнул, что в то же время, благодаря действию правительственного постановления, которое обязывает государственные энергокомпании продавать электричество по регулированной цене, тарифы для населения остаются доступными.

Он отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, с 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-ч.

«Так, сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек», - пояснил чиновник.

По информации Бойко, цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей (домохозяйств и приравненных к ним категорий), и охватывает все население Украины.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, согласно документу, государственным компаниям НАЭК «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» поручено до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» раскритиковали нынешнюю редакцию постановления и заявили, что это приведет к дополнительным многомиллиардным затратам.

28 декабря 2020 года правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при условии потребления до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт- ч на весь потребленный объем.

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Автор: Анна Бредихина