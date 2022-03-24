Кроме того, страны задумываются об отказе от российского газа.

Страны Европейского Союза не хотят платить российскому "Газпрому" за голубое топливо в рублях, как этого пожелал президент страны-оккупанта Владимир Путин.

Об этом сказал руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в эфире Эспрессо ТВ.

"Газ продается не на базаре, а по контрактам... Европейские чиновники, которые покупают российский газ, отмечают, что в контрактах прописаны не рубли, а другая валюта... Это требование выглядит как краткосрочный политический шаг, направленный на то, чтобы на время усилить рубль", - сказал он.

По словам Вышлинского, с экономической точки зрения нет разницы, заплатит ли немецкий потребитель газа в евро "Газпрому", а затем газовая дубинка Кремля эти евро продаст на российском валютном рынке. Или сначала немецкий потребитель продаст евро на валютном рынке и отдаст "Газпрому" рубли.

"Количество евро от этого не меняется, поэтому это скорее политический шаг", - пояснил эксперт.

Он считает, что требование Путина платить в рублях может стать хорошим первым шагом для ЕС, чтобы отказаться от российского газа.

"Поскольку Евросоюз выходит из отопительного сезона, то есть время подготовиться к следующей осени-зиме и за это время настроить каналы поставок газа так, чтобы была возможность от российского газа отказаться", - сказал Вышлинский.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

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