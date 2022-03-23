По словам советника руководителя Офиса президента, РФ открыла антиевропейский фронт.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Российской Федерации принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

Об этом он заявил в Twitter.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказ от долларов/евро, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь (Украине)", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Владимир Путин пошел на отчаянный шаг - приказал "Газпрому" перевести все выплаты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли. Путин подчеркнул, что изменение касается только перевода средств. Россия продолжит поставлять газ в соответствии с прописанными в контрактах условиями. То есть цена и объемы останутся неизменными. Президент РФ поручил правительству направить в "Газпром" директиву для внесения поправок в действующие договора.

22 марта Оператор газотранспортной системы Украины выступил за повышение энергетической безопасности нашей страны путем сокращения поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".