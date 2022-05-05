Ценники на АЗС отличаются от тех, которые установлены в приложении.

Украинские водители жалуются, что некоторые бренды АЗС не дают возможности купить топливо прямо на заправке, а только через мобильные приложения, которые выставляют цены значительно выше.

Об этом идет речь в материале УНИАН "Не больше пяти литров на бак: что происходит с украинским рынком топлива".

"Ценник на АЗС при заправке один, а купить топливо возможно только через приложение. А в приложении оплачиваешь плюс пять гривень за литр. Война закончится, а покупатель всегда голосует кошельком", - рассказал в соцсети автомобилист из Киевской области, отметив, что купил десять литров бензина А-95 почти за 480 гривень, при том, что согласно цене на стеле, плата должна была составить 428 гривень.

"На вопрос оператору: "почему так?", в ответ не услышали никаких аргументов: не хотите – не покупайте", - добавил он.

Как известно, крупные украинские сети АЗС ограничили количество топлива, которое отпускается "в одни руки". Например, сеть ОККО разрешила клиентам, которые имеют корпоративную карту Fishka, за раз заправлять свои авто десятью и большим объемом литров бензина и дизельного топлива. Кто не имеет такой карты, лимит на один бак всего пять литров.

Для того, чтобы снова заправится на той же станции, нужно подождать минимум два часа. То есть, провернуть хитрость и разбить заправку полного бака на разные чеки – не выйдет.

Стоит отметить, что украинские сети по-прежнему заправляют горючим критическую инфраструктуру, автопарк ВСУ по топливным картам и талонам. На автогаз - ограничений пока нет.

Дефицит бензина в Украине

В Украине в конце апреля возник дефицит топлива на АЗС.

С целью решения проблемы дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

29 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу.