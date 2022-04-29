Эксперт прогнозирует, что многие сети АЗС вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам по безналу, но и тут будут вводиться ограничения.

На третьем месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве и регионах начались проблемы с топливом на АЗС и не исключено, что розничная продажа бензина на АЗС будет приостановлена.

Об этом заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, сообщает "Сегодня".

По словам Куюна из-за войны трейдеры не могут покупать топливо в РФ и Беларуси. Кроме этого из-за боев на юге страны невозможно завозить сырье через морские порты.

"После начала войны для украинских трейдеров закрылась возможность покупать топливо в России и Беларуси, а также завозить его через морские порты. Ничего не остается, как закупать горючее в Европе. Когда все принялись скупать его в соседних странах, там образовался дефицит и цены для украинских трейдеров выросли", – поясняет Куюн.

Крупные компании начали подписывать контракты на поставку топлива непосредственно из европейских портов.

"Возникла логистическая проблема. В Европе нет свободного подвижного состава, чтобы доставить это топливо в Украину. Сейчас возникла особенно большая проблема с бензином, тогда как предложения дизельного топлива в Украине больше", – продолжает Куюн.

По прогнозам эксперта, в ближайшие недели на заправках будет продолжаться наблюдаться дефицит топлива, особенно бензина.

"При наличии топлива в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам по безналу, но и тут будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не больше 100 литров дизеля, а в легковушку – не более 20 литров за раз", – продолжает Куюн.

Эксперт также напомнил, что украинцам стоит забыть о 92-м бензине. Дело в том, что в Европе он не продается, а производился 92-й только на кременчугском НПЗ, который выведен из строя ракетным ударом со стороны России. Сейчас запасы этого топлива заканчиваются и взять его будет негде.

Эксперт не исключает, что часть сетей может попросту начать игнорировать правительственные ограничения и продавать топливо дороже.

Цены на АЗС:

Крупные розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля увеличили цены на бензин и дизельное топливо.

22 апреля Министерство экономики Украины обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин "обычных" марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, дизтопливо - 38,66 грн/л.

Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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