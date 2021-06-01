Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина также планирует перейти к использованию малых модульных реакторов.

Государственный департамент США запускает программу FIRST по созданию базовой инфраструктуры для ответственного использования технологий малых модульных реакторов.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании НАЭК «Энергоатом».

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Отмечается, что сообщение о запуске программы было приурочено к климатическому саммиту, организованному по инициативе и при содействии Соединенных Штатов. Основная цель - преодоление климатического кризиса, охватившего мир, с помощью безуглеродной энергетической генерации.

Программа FIRST оказывать поддержку странам-партнерам в наращивании потенциала чистой энергетики в соответствии с самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности. В качестве первой инвестиции ведомство выделило на программу FIRST 5,3 млн долларов.

В «Энергоатоме» отметили, что американские чиновники уверены, что FIRST укрепит отношения Соединенных Штатов с международными партнерами, в частности, через сотрудничество по линии государственных структур, операторов атомных станций, национальных лабораторий и академических учреждений.

Украина и новейшие реакторы

27 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160 в Украине.

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Автор: Анна Бредихина