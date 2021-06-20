Как объяснил Салливан, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран ЕС, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2", поэтому продолжит вводить санкции против газопровода.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

Как объяснил Салливан, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран ЕС, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать", - заявил советник Байдена.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Денис Прядко