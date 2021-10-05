Нед Прайс назвал газопровод геополитическим проектом РФ.

Вашингтон продолжает выступать против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Журналист спросил у Прайса, стоит ли ожидать реакции от Госдепа на то, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. Он сказал, что прокомментировать это пока не может.

"Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода. Мы по-прежнему считаем, что это геополитический проект Российской Федерации", - сказал Прайс.

Напомним, что 4 октября компания-оператор "Северного потока-2" начала заполнять первую ветку газом.

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Людмила Жерновская