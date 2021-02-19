Также правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины, народу Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента по итогам заседания СНБО.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против самолетов, осуществляющих рейсы Киев – Москва

«СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще в 2015 году Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

В частности, Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства. Однако за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказательств в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов.

«В результате, государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины», - сказано в сообщении.

В ходе брифинга по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что речь идет о компании «ПрикарпатЗахидтранс», владеющей частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление», которую связывают с Виктором Медведчуком.

Санкции против Медведчука

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В целом СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых с сегодняшнего дня указом президента были наложены соответствующие санкции.

«ПрикарпатЗахидтранс»

«ПрикарпатЗахидтранс» - компания, которая является оператором трубопровода «Самара - Западное направление» протяженностью более 1100 тыс. км, который проходит по территории Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии. Также в данном трубопроводе есть точки слива топлива на территории Украины, например, в Новоград-Волынском (Житомирская обл.) и пгт. Смыга (Ривненская обл.). Проектная мощность прокачки топлива по данному трубопроводу составляет 3,5 млн тонн в год.

В марте 2016 года акции данной компании были куплены швейцарской компанией International Trading Partners AG. До этого нефтепродуктопровод входил в состав компании «Транснефтепродукт» российской «Транснефти».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел