Народный депутат Украины Андрей Жупанин считает, что ситуация с "Энергетической Компанией Украины", которая вероятно получила беспроцентный заем от ГП "НАЭК "Энергоатом" может негативно повлиять на рынок экспорта электрической энергии. Депутаты уже готовят обращение к НКРЭКУ и "Энергоатому" для разъяснения ситуации.

Об этом пишет издание ExPro со ссылкой на слова народного депутата и член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Жупанина.

"Я негативно отношусь к идее создания единого государственного трейдера. Потому что не вижу проблемы чтобы генерация сама продавала на экспорт произведенную электрическую энергию. В общем, пока я не вижу никакого преимущества. Вообще эта история может немного качнуть рынок продажи электроэнергии за рубеж, потому что трейдер, не имея ресурса, возможно сможет предложить лучшие условия для продажи и выигрывать контракты, что, в принципе, с одной стороны хорошо, потому что мы говорим, что это государственное трейдер. Однако, если ежедневная деятельность будет на виду у общества, мы будем знать на каких условиях заключаются контракты – то это одна история. Но, на самом деле, я очень сомневаюсь, что нам будут об этом рассказывать. Я боюсь, чтобы это не стало очередной энергетической аферой", – указывает Андрей Жупанин для ExPro.

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Андрей Жупанин сообщил, что депутаты готовят обращение к НКРЭКУ и ГП "НАЭК "Энергоатом" относительно разъяснения ситуации с предоставлением беспроцентного займа и отсрочки платежа за электрическую энергию для "Энергетической Компании Украины".

"Мы сейчас будем запрашивать информацию у "Энергоатома", чтобы узнать действительно ли предоставлялись определенные эксклюзивные условия для трейдера. Если это действительно так, то это сильно нарушает конкуренцию на рынке. На таких условиях смог бы работать любой трейдер...Пока официального подтверждения этой информации нет, только слухи. Но эти слухи не беспочвенны. Также, мы сейчас готовим обращение в НКРЭКУ, чтобы они прояснили эту ситуацию. Внешне вся эта ситуация выглядит очень странно", - комментирует Жупанин.

Также, по словам народного депутата, "Энергоатом" никак не комментирует вопрос о сотрудничестве с "Энергетической Компанией Украины".

"Энергоатом" вообще никак не комментирует вопрос о создании государственного трейдера. Сейчас мы увидим, будут ли нам предоставлять эту информацию. Потому что даже сейчас на наши запросы (ред. – запросы от народных депутатов) компания может написать, что в условиях военного положения эта информация конфиденциальна", - добавляет он.