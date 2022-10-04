Решение о закрытии акватории Балтийского моря принято в связи с проведением предварительного расследования утечки.

Швеция закрыла район в Балтийском море, где произошли утечки из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, сообщает The Washington Post.

Решение о закрытии акватории Балтийского моря было принято 4 октября 2022 года в связи с проведением предварительного расследования утечки.

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"Я понимаю большой общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные действия мы предпринимаем", — заявил прокурор.

Шведская береговая охрана заявила, что судам, водолазам, рыболовным судам и подводным транспортным средствам, в частности, запрещено приближаться ближе чем на 9,3 км (5,8 миль) к местам утечек у берегов Швеции.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке". Кроме того, В НАТО отреагировали на подрыв "Северного потока".

29 сентября в СМИ появилась информация о том, что для подрыва "Северного потока" использовали эквивалент 0,5 тонны тротила.

30 сентября 2022 года Путин назвал виновных в аварии на "Северном потоке".

2 октября 2022 года компания-оператор "Северного потока" сообщила о прекращении утечки газа.

3 октября 2022 года шведская береговая охрана заявила, что одна утечка на газопроводе "Северный поток-2" не остановилась, а, по данным шведских властей, увеличилась в размерах.

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