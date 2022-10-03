Ранее компания-оператор "Северного потока" сообщила о прекращении утечки газа.

Шведская береговая охрана заявила, что одна утечка на газопроводе "Северный поток-2" не остановилась, а, по данным шведских властей, увеличилась в размерах.

Об этом пишет CNN.

После облета мест утечки в понедельник утром утечка из "Северного потока-1" больше не была видна и, следовательно, можно сказать, что она прекратилась.

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Однако утечка из трубопровода "Северного потока - 2" стала, наоборот, больше", и имеет диаметр около 30 метров.

Береговая охрана добавила, что принимает "экстренные" меры дольше, чем ожидалось, из-за более крупной утечки.

Заявление береговой охраны было сделано после того, как компания-оператор ранее заявила, что давление в трубопроводах "Северный поток" стабилизировалось: "Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась".

Авария на Северном потоке - что известно

После сообщений компании-оператора Nord Stream о резком падении пропускной способности в обеих нитках газопровода "Северного потока" появилась информация о несколькох взрывах в районе трубопровода.

Утечку связали с обнаруженными в трубах дырами, которые могли быть, по сообщению правительств Швеции и Дании, результатом целенаправленного подрыва.

Позже Служба безопасности Швеции отметила, что за этим "стоит иностранное государство".

И хотя у европейских спецслужб есть факты активности ВМФ России в том районе, случившееся пока с Россией официально не связывают. В то же время в Минобороны Британии прямо заявили о причастности РФ к подрыву трубопроводов. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки.

Поставки газа по "Северному потоку" после начала полномасштабной войны

Хотя газопровод "Северный поток - 2" и заполнен ​​газом, он не был использован для экспорта топлива из России. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20% от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены.

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