Две компании провели успешные испытания перехватчиков реактивных дронов, - Зеленский

В настоящее время изучается возможность ускорения и расширения производства.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил определенный оптимизм относительно успеха испытаний перехватчиков для сбивания российских реактивных дронов. Отличные результаты сейчас демонстрируют две компании. Об этом Зеленский сказал во время участия в первом саммите "Карпатской восьмерки", который транслировался в эфире марафона "Єдині новини".

"В принципе, мы стараемся пока не вдаваться в подробности относительно быстрых перехватчиков против быстрых "Шахедов". Но, тем не менее, две компании успешно прошли испытания – безусловно, боевые испытания, и был уничтожен вражеский "Шахед" – они летели с достаточно высокой скоростью. Скажу вам честно – это большой позитив. Но мы хотим увидеть все испытания и понять, как можно максимально ускорить этот процесс и наладить массовое производство", – сообщил Зеленский.

По его словам, с этими компаниями ведется диалог и подписываются контракты. Он выразил уверенность, что из 67 компаний, работающих над перехватчиками быстрых реактивных дронов, найдутся те, кто продемонстрирует успех.

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"И два примера уже вселяют оптимизм, дают некий позитив и веру", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что к вере и оптимизму ещё нужно привлекать средства, соответствующая работа ведётся, и в отношении нового финансирования тоже есть некоторые позитивные моменты.

Украина будет массово производить высокоскоростные перехватчики

Также глава государства напомнил о том, что вчера беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения, чтобы выйти из того дефицита, о котором я говорил, – космического, между нами говоря", – добавил Зеленский.

Однако президент убежден, что все выходы будут найдены, поскольку уже есть определенные договоренности. Соответственно, по его словам, Украина будет массово производить высокоскоростные перехватчики.

Он отметил, что эти скоростные перехватчики нужны уже сейчас.

"Каждый день всех подгоняем. Вы даже не представляете, каким образом, какими словами и действиями", – заявил Зеленский.

Дефицит финансирования и проблемы с дронами-перехватчиками - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что общий дефицит на сегодняшний день составляет 27 миллиардов долларов. При этом около 8–10 млрд из них необходимо для обеспечения украинских солдат оружием в январе, феврале и марте.

По словам президента, Украина ищет способы покрыть этот дефицит. Одним из способов является переориентация европейского плана финансирования на 2027 год. Он предлагает сделать часть этих средств доступными уже в этом году.

Ранее Reuters сообщало, что первые испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились неудачей. Источники рассказали журналистам, что большинство новых перехватчиков оказались трудноуправляемыми на скоростях, которые порой превышали 400 километров в час. Они отметили, что некоторые дроны разбились в окрестных полях и лесах.

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