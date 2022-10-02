Отмечается, что на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление.

Давление в российском трубопроводе "Северный поток" стабилизировалось. Это свидетельствует о прекращении утечки газа.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", - говорится в сообщении.

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Утечка на "Северном потоке" - что известно

26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

В заявлении оператора говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе. Инцидент произошел в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран заявили, что утечки на двух российских газопроводах, вероятно, являются результатом саботажа, и пообещали принять решительные меры по мере продолжения расследования. В тот же день высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что утечки газа на газопроводе являются результатом преднамеренных действий и будут иметь решительный ответ. В СМИ начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

29 сентября в СМИ появилась информация о том, что для подрыва "Северного потока" использовали эквивалент 0,5 тонны тротила.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в утечках на "Северном потоке" виновны "англосаксы".

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