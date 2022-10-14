Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений.

Отечественные энергетики стабилизировали электроснабжение по всей стране после ракетных атак оккупантов 10-12 октября.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. Сейчас наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество", - сказал он.

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Однако глава правительства добавил, что сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате обстрелов ракетами. "Энергетикам нужно время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. В течение этого времени критически необходимо снижать нагрузку на сети для избежания аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно или сознательно уменьшить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что сегодня Кабмин выделяет 300 млн грн Киевской области и 57 млн грн Сумской области на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в том числе из-за недавних ракетных атак.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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