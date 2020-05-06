Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги от "Нафтогаза" за победу над "Газпромом"

«Нафтогаз» по итогам своей работы в 2019 году направит в бюджет 40 млрд грн. Компания уже выплатила 8,5 млрд грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по итогам своей деятельности в 2019 году направит в государственный бюджет дивиденды на сумму 39,7 млрд грн, о чем на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«По результатам 2019 года «Нафтогаз» выплатит 39,7 млрд грн дивидендов. При этом уже выплачено 8,5 млрд грн. Самая крупная государственная компания должна работать на людей, поэтому большая часть этих средств пойдет на развитие – на строительство дорог и реконструкцию приемных отделений больниц, наполнение их современным оборудованием», - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, деньги, полученные от компании, пойдут на реконструкцию амбулаторий и приемных отделений, а также наполнение их современным оборудованием.

«Мы говорим о проекте как минимум на 6 млрд грн. Мы говорим об этом именно сейчас, потому что получили результаты аудита «Нафтогаза» компанией Deloitte, которая входит в топ-четверку ведущих аудиторских компаний мира… Будут построены и обновлены 210 приемных отделений в опорных больницах по единым стандартам. Отделения получат современное оборудование. Люди в маленьких городах и селах должны получать доступные высококачественные медицинские услуги», - сказал он.

«Важно, чтобы мы увидели результаты аудита, чтобы мы были уверены, что средства есть, в том числе средства, которые получила Украина от «Газпрома» по судебному решению, как мы договаривались и как было поручено президентом, будут направлены соответственно на развитие инфраструктуры Украины», - сказал Шмыгаль, обращаясь к Коболеву.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.