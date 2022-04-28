Компания ужесточает ограничения на покупку нефти из России и не будет принимать продукты с любым ее содержанием.

В среду, 27 апреля, Shell ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, включая топливные смеси.

Ранее нефтегазовая компания заявила, что постепенно прекратит покупать российскую нефть, однако продолжала принимать продукцию, содержащую менее 50% топлива из России, пишет Financial Post. Теперь же в Shell утверждают, что откажутся от таких поставок.

В заявке на поставку авиакеросина на торговой платформе Platts, с которой ознакомилось агентство Reuters, Shell написала:

"Условием этой заявки является то, что товары, проданные и поставленные продавцом, не будут произведены в Российской Федерации (РФ) и не были смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ, транспортировка проданных товаров не начинается или не включает транзит через РФ".

Представитель Shell подтвердил изменение условий.

"Мы работаем над тем, чтобы поэтапно исключить российскую нефть и газ из нашей цепочки поставок, одновременно защищая энергетические и топливные ресурсы, от которых ежедневно зависят миллионы людей. Мы добились хорошего прогресса и предприняли еще один шаг, чтобы ужесточить наши торговые условия для помощи в достижении этого", - заявили в компании.

Отказ от российской нефти: что известно

Европа в значительной степени зависит от российской сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Согласно данным статистического управления Евростата, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая чуть более четверти импорта нефти ЕС в 2020 году.

Смешивание топлива - обычная практика и может происходить на уровне компании или в резервуарах для хранения, которые содержат смесь топлива из разных стран.

Другие европейские компании, в том числе TotalEnergies, Repsol и BP, больше не покупают нефтепродукты с российским содержанием.

Ранее УНИАН писал, что компания Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжала ее покупать, используя схему так называемого смешивания товара.

При этом, как передавало агентство Reuters со ссылкой на свои источники, крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России.

Вас также могут заинтересовать новости: