Объем транзита газа останется в размере более 109 млн м3 в сутки

Российская компания "Газпром" не бронировала дополнительные транзитные мощности через Украину. Поставки будут выполняться в рамках действующего контракта.

Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС (1800 долл за тыс м3), имеются свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, Газпром не забронировал дополнительные мощности на январь", - говорится в сообщении.

По его словам, действующим контрактом предусмотрен объем транзита газа в размере более 109 млн м3 в сутки и "Газпром" не планирует его увеличивать.

Читайте такжеБолее 59 тысяч гривень: "Нафтогаз" продает на бирже газ по рекордно высокой цене"Выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации Северного потока-2", - подытожил Макогон.

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

По состояние на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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Автор: Екатерина Гирнык