В субботу он оказался в несколько раз меньше среднесуточных показателей декабря.

Поставки российского природного газа в Германию по газопроводу Ямал – Европа снова снизились в воскресенье после кратковременного повышения по сравнению с субботними уровнями.

Как сообщает "Голос Америки", об этом свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

К середине дня поток через точку учета "Мальнов" на границе Германии и Польши снизился до примерно 370 тысяч киловатт-часов в часовом исчислении с уровня чуть больше 4 миллионов киловатт-часов, который короткое время наблюдался в течение дня.

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Прокачка по одному из главных маршрутов поставок российского газа в Европу продолжала падать по сравнению с субботним уровнем, который составил около 1,2 миллиона киловатт-часов – притом, что средние показатели декабря составляли 9-12 миллионов киловатт-часов.

Пока неясно, почему объемы поставляемого газа сократились. В "Газпроме" не ответили на просьбу о комментарии.

Поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах "Газпрома" внутри страны. На этой неделе компания начала поднимать газ из своих подземных хранилищ в центральной России, а пик потребления ожидается через месяц.

"Газпром" поставляет газ в Европу по нескольким маршрутам и бронирует дополнительные мощности сверх объемов, предусмотренных твердыми контрактами, на аукционах на поставки через Украину и через ямальский газопровод в Германию.

"Газпром" не забронировал дополнительных поставок через газопровод Ямал – Европа на декабрьском аукционе и время от времени заказывает небольшие экспортные мощности на ежедневных аукционах, когда видит запросы от клиентов.

Как сообщал УНИАН, спотовые цены на газ в Европе на январь по состоянию на 16 декабря превысили 1,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачанного газа в европейские хранилища.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом.

Напомним, цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

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Автор: Екатерина Гирнык