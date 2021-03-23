В НАТО не принимали решения относительно российского газопровода, поскольку для этого необходим консенсус всех 30 стран-членов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что стран-членов Альянса существуют разногласия относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое происходит 23-24 марта.

"Существуют различные взгляды в НАТО относительно проекта «Северный поток-2». Такое положение дел существует уже в течение нескольких лет. Не только Соединенные Штаты, но также некоторые другие союзники критически относятся, однако все страны-члены имеют расхождения во мнениях", - отметил Столтенберг.

"Реальность заключается в том, что поскольку НАТО опирается на консенсус, то не принимало решение по "Северному потоку-2". Мы концентрируем внимание на том, как мы можем увеличить уровень диверсификации поставок (энергоресурсов) и решить вопрос безопасности энергетических поставок, но у нас нет ни одной позиции по "Северному потоку-2", - сказал генсек Альянса.

По его словам, он всегда ценит, когда страны-члены НАТО могут согласовать единую позицию.

"В то же время я также убежден, что НАТО на протяжении многих лет показало, что мы в состоянии продолжать сохранять преданность нашей ключевой задаче - оборонять и защищать друг друга, несмотря на факт, что иногда бывают разногласия, как например мы это видим относительно "Северного потока-2", - добавил Столтенберг.

Читайте такжеFinancial Times "Северный поток-2" уничтожает союз США и Европы, но на этой неделе все можно исправить

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко