Российский трубопровод просто не сможет пройти нужную сертификацию перед запуском.

В США готовят дополнительные санкции против "Северного потока-2", российского газопровода стоимостью 11,2 миллиарда долларов, который должен соединить Россию с Германией. Однако, его строительство заморожено уже почти год.

Читайте такжеGazeta Polska Codziennie:" Северный поток-2 " обречен на поражениеПредставители обеих палат Конгресса согласились, что новая порция ограничений будет касаться страховых компаний, а также фирм по технической сертификации. Новые санкции будут прописаны в дополнении к законопроекту об оборонном бюджете, который будет одобрен до конца года. Об этом Bloomberg сообщили три человека, информированных об обстоятельствах.

Издание напоминает, что в прошлом году Вашингтон уже ввел санкции, которые помешали достроить последние 160 километров российского газопровода. Из-за них компания AllSeas Group отказалась предоставлять свой специальный корабль для прокладки трубы на дне Балтийского моря. Новая порция санкций сделает так, чтобы операторы кораблей не смогли получить страховку и технические сертификаты, которые им нужны для работы в акватории Дании.

После отказа AllSeas Group обеспечить специальный корабль для строительства "Северного потока-2", "Газпром" заявил о поисках альтернативы. Москва прислала в Германию собственный корабль "Академик Черский". Не известно, способно ли судно выполнять нужные работы. Как сообщало издание Berliner Zeitung, сейчас на его борту устанавливают специальную рампу для загрузки труб.

Читайте такжеForbes: "Северный поток-2" не умрет, и война в Украине может объяснить причинуПравительство Дании требует, чтобы фирма Det Norske Veritas выдала сертификат о соответствии "Северного потока-2" всем нормам, прежде чем газопровод будет запущен. Об этом сказал старший аналитик Sova Capital Митч Дженнингс.

"Как я понимаю, если сертификация газопровода будет запрещена, его запустить будет очень трудно. Из-за новых санкций "Северному потоку-2" нужно будет найти такое сертификационное агентство, которое бы хотело попасть под санкции", - сказал он.

Что этому предшествовало

В октябре Госдепартамент США объявил о решение расширить в ближайшее время санкции против газопровода"Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

При этом в Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

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Перевод: Лесь Дымань