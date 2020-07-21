Палата представителей США одобрила новые санкции против "Северного потока-2"

Далее этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего санкции должен утвердить президент США Дональд Трамп.

Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Палата представителей, в которой большинство имеет Демократическая партия, одобрила соответствующую поправку к Закону о национальной обороне, пишет Радио Свобода.

Следовательно, дальше этот вопрос должны рассмотреть в Сенате, после чего изменения должен подписать президент США Дональд Трамп.

"Россия пытается построить газопровод "Северный поток-2", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", - заявил член Палаты представителей, республиканец Стив Вомак.

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Россия ранее уже обвиняла США в применении санкций как инструмента увеличения собственного экспорта энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.

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