"Зеленые" заявляют, что гаазопровод закрепляет неправильную реакцию на аннексию Россией Крыма и вооружение сепаратистов на востоке Украины.

"Зеленые" Германии закрепили в своей предвыборной программе планы отменить спорный трубопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, консерваторы, которые поддерживают трубопровод "Северный поток 2", против которого выступают Соединенные Штаты, лидируют в опросах перед сентябрьскими выборами.

Как и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против некоторых субъектов, участвующих в проектах, управляемых "Газпромом", "Зеленые" заявляют, что он закрепляет неправильную реакцию на аннексию Россией Крыма и вооружение сепаратистов на востоке Украины.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - не только политический проект из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне - особенно учитывая ситуацию в Украине - и потому его следует прекратить", - говорится в программе, которая добавляет, что Россия все больше становится "авторитарным государством".

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко