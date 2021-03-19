"Зеленые" Германии закрепили в своей предвыборной программе планы отменить спорный трубопровод "Северный поток-2".
Об этом сообщает Reuters.
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Как пишет издание, консерваторы, которые поддерживают трубопровод "Северный поток 2", против которого выступают Соединенные Штаты, лидируют в опросах перед сентябрьскими выборами.
Как и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против некоторых субъектов, участвующих в проектах, управляемых "Газпромом", "Зеленые" заявляют, что он закрепляет неправильную реакцию на аннексию Россией Крыма и вооружение сепаратистов на востоке Украины.
"Проект газопровода "Северный поток-2" - не только политический проект из-за его климатических и энергетических последствий, он также наносит ущерб на геополитическом уровне - особенно учитывая ситуацию в Украине - и потому его следует прекратить", - говорится в программе, которая добавляет, что Россия все больше становится "авторитарным государством".
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".
- По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".
- 4 марта 2021 года строительство "Северного потока-2" в водах Дании продлили до конца сентября.
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