Например, на АЗС WOG, OKKO и Shell стоимость бензина выросла на 0,8-1 грн/л.

Сетевые операторы Украины за выходные дни повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 грн за литр, ранее цены уже поднимались на 0,5 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Сообщается, что на АЗС WOG, OKKO и Shell цена бензина выросла на 0,8-1 грн/л, а дизтоплива - на 0,3-0,4 грн/л.

Также повышение наблюдалось среди операторов АЗС Mango/Ultra, UPG и "БРСМ-Нафта" в размере 0,1-0,5 грн/л. Среди региональных ретейлеров увеличение цен произошло в RUR, Neftek и Parallel на 0,2-0,6 грн/л.

Справка УНИАН

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, уровень торговой надбавки к средней цене дизельного топлива должен быть не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Читайте такжеТурецкий газ в обход Украины: Сербия и Венгрия достроили "Балканский поток"Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", он будет предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина на 80 копеек, или на 3% - до 26,64 грн за литр. В течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн за литр, дизельного топлива – 29,55 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел